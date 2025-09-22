Cagliari-Frosinone, Pisacane: “Servirà attenzione, spazio a Ze Pedro e Kilicsoy”

Vigilia di Coppa Italia per il Cagliari che domani pomeriggio alle 17 affronterà il Frosinone nella gara valida per il secondo turno. Così il tecnico Fabio Pisacane è intervenuto ai microfoni del club per fare il punto della situazione.

Spazio al turnover in casa rossoblù, anche per far rifiatare chi fin qui è stato protagonista in campionato: “Dall’U20 porteremo Antoni Franke e Nicola Grandu, oltre a Joseph Liteta, che saranno della partita. Anticipazioni di formazione? Ciocci giocherà dal primo minuto, così come ci sarà la possibilità di vedere dall’inizio Zé Pedro e Kilicsoy: è arrivato il loro momento e potranno mettere ancora più minutaggio nelle gambe”.

Il tecnico si è poi soffermato anche sulla gara vinta contro il Lecce: “Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo avuto un atteggiamento che deve avere una squadra come la nostra. Sono contento della prova offerta dai ragazzi, meritavano la vittoria, ma è stata solo una tappa del nostro percorso, nulla di più, già tutto passato”.

Lo sguardo di Pisacane però è ovviamente rivolto agli avversari di domani, il Frosinone: “Vorrà fare bella figura, c’è una categoria di differenza e un obiettivo in palio. Non verrà di certo qua a prestare il fianco, ma con l’ambizione di chi a tutti i costi vorrà passare il turno. Non dovremo assolutamente avere dei cali di concentrazione, ho già chiesto ai ragazzi massima attenzione. Chi come noi vuole costruire nel nostro piccolo una mentalità vincente, deve assolutamente mettere dentro quelle caratteristiche che contraddistinguono una squadra come la nostra: umiltà, consapevolezza, maturità. Nel calcio basta poco per vanificare quanto di buono si sta cercando di portare avanti”.

