Cagliari, accoltellamento ex Carabiniere al Donegal: chiesti 10 anni all’imputato

Il Pubblico Ministero ha chiesto 10 anni e 8 mesi di reclusione per il giovane accusato di aver accoltellato al petto Fabio Piga

È stata chiesta una condanna di 10 anni e 8 mesi per Yari Fa, il ragazzo ventenne accusato di aver ucciso l’ex carabiniere Fabio Piga lo scorso anno a Cagliari all’interno del Donegal con una coltellata.

Sul giovane era stata disposta una perizia psichiatrica che aveva stabilito il fatto che non fosse del tutto capace di intendere e di volere, ma è stata comunque accertata la sua pericolosità sociale.

Prossimo appuntamento in aula fissato per il 17 novembre, quando si terranno le arringhe della difesa e delle parti civili.

