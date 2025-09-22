Cagliari tra le città più sportive d’Italia, ma il resto della Sardegna arranca

Anche Cagliari rientra tra le città più sportive d’Italia. Quest’oggi il “Sole 24 Ore” ha pubblicato un report relativo all’indice di sportività delle province italiane.
La Sardegna sorride appunto grazie al suo capoluogo, che si piazza al decimo posto, ma nelle altre province si fa fatica. A chiudere la graduatoria è il Sud Sardegna al 107° posto e poco prima, al 105°, spunta Nuoro. Anche Oristano resta abbastanza in basso, piazzandosi 106esima, mentre Sassari si attesta verso la metà con il suo 60esimo posto.
Comanda la graduatoria invece Trento, seguita da Firenze, Milano, Bergamo e Bologna.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it