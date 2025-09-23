Trasporti, a Cagliari l’appello dei sindaci: “I bus colleghino tutta l’area metropolitana”

I sindaci di Quartu, Elmas, Sestu, Uta e Sinnai sono intervenuti nella tavola rotonda organizzata a Cagliari in occasione della Settimana Europea della Mobilità

Prosegue la serie di iniziative organizzate per la Settimana Europea della Mobilità a Cagliari. Ieri, in occasione di una nuova tavola rotonda che ha visto coinvolto diversi sindaci dell’hinterland, è stata avanzata la proposta di ampliare il servizio di trasporto pubblico locale ai comuni dell’area metropolitana del capoluogo.

In prima fila per portare avanti l’istanza erano presenti i sindaci di Quartu, Elmas, Sestu, Uta e Sinnai. Questo infatti sarebbe un modo per contribuire a semplificare i viaggi di studenti e lavoratori pendolari.

Il fatto che il tema sia riemerso ora non è di certo casuale. Nel 2026, infatti, dovrà essere approvato il nuovo contratto di servizio tra Regione Sardegna e Ctm, che definirà i livelli di offerta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it