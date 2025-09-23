Cagliari, voleva partire per la Spagna con 60mila euro nel bagaglio: fermato

Si tratta di un uomo di origine sarda. L'operazione condotta dalla Dogana e dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di una grande parte della somma

Aveva affermato di star trasportando un migliaio di euro, ma il controllo ha poi rivelato la presenza di 60mila euro in contanti. Un uomo di origine sarda è stato fermato dalla Dogana e dalla Guardia di Finanza mentre stava per imbarcarsi su un volo da Cagliari verso la Spagna.

Secondo la normativa vigente, infatti, è sempre necessario dichiarare la somma trasportata quando è pari o superiore a 10mila euro. In questo caso, dunque, è scattato il sequestro di una parte del denaro trasportato, per un totale di 37.240 euro.

La Guardia di Finanza ha poi sottolineato che non si sia trattato di un caso isolato, perché negli ultimi mesi nel cagliaritano sono stati trovati più di 130mila euro non dichiarati.

