Cagliari-Frosinone, torna la Coppa Italia: i precedenti sorridono ai rossoblù

Ore 17:00, stadio Unipol Domus, torna la Coppa Italia al secondo turno per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che ospita il Frosinone di Alvini.

In casa rossoblù spazio a chi ha giocato meno in queste prime giornate di campionato, sopratutto ai neo acquisti Zé Pedro e Kilicsoy che scenderanno in campo dal primo minuto. Spazio anche a Ciocci tra i pali, per far rifiatare Caprile, e Felici sull’esterno in vantaggio per una maglia da titolare.

I precedenti tra Cagliari e Frosinone in terra di Sardegna, in tutte le competizioni, sorridono ai rossoblù: nei 4 incontri disputati tra sardi e ciociari sono 2 le vittorie per i padroni di casa e 2 i pareggi, mai il Frosinone ha espugnato il campo cagliaritano.

