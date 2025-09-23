Carbonia, trovato con marijuana, hashish e cocaina: 50enne arrestato

A seguito di un’indagine, i Carabinieri della Stazione di Carbonia hanno arrestato un 50enne del luogo, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha portato al sequestro di 23,63 grammi di cocaina, 1,56 grammi di hashish e ben 298 grammi di marijuana. Sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione e 2.880 euro in contanti, considerati il provento dell’attività illecita.

Completato il sequestro del materiale, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

