Tragedia a Cagliari, 18enne in monopattino travolto e ucciso da un’auto

Una nuova tragedia ha purtroppo sconvolto Cagliari ieri sera. Un ragazzo di 18 anni, Kachalaba Kiril, è morto in seguito ad un incidente stradale mentre transitava con il suo monopattino in via Is Maglias.
Secondo quanto riferito, il giovane è stato travolto da un’auto dopo essere uscito da via Castelli verso viale Merello.
Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato al Brotzu in codice rosso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo all’interno dell’ospedale.
