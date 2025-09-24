Scomparsa Cinzia Pinna, ci sono due indagati: uno è accusato di omicidio

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati a seguito della scomparsa di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo di cui non si ha più notizia dalla sera dell’11 settembre.

In particolare, un uomo è stato accusato dalla Procura di Tempio con l’ipotesi di omicidio, mentre un secondo è stato indagato per occultamento di cadavere. I loro nomi sono finiti nell’occhio delle indagini perché i due avrebbero trascorso la sera prima della scomparsa della donna in sua compagnia.

Intanto, proseguono le ricerche della donna, il cui corpo non è stato ancora trovato. Per oggi invece è previsto l’accertamento tecnico irripetibile in una casa di proprietà dell’uomo accusato di omicidio.

