Raffica di furti nella chiesa di Gonnosfanadiga: arrestato 19enne

Inizialmente era stato rilasciato e aveva restituito la somma rubata al parroco. Poi, qualche giorno dopo, ha commesso nuovamente il furto e allora sono scattati i domiciliari

Negli ultimi mesi la chiesa del Sacro Cuore di Gonnosfanadiga è stata soggetta a una serie di furti che hanno inevitabilmente generato forte allarme nel parroco e nella comunità.

Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti rapidamente a individuare il presunto responsabile e ricostruire le modalità dei colpi.

Un giovane era stato prima arrestato e poi rilasciato, poiché aveva deciso spontaneamente di restituire la piccola somma sottratta al parroco. Tuttavia, i furti non si sono fermati e ieri è arrivata l’ennesima segnalazione.

Sono così ripartiti gli appostamenti ed è stato fermato lo stesso giovane, un 19enne, che aveva forzato la cassetta delle offerte e raccolto circa 130 euro. Questa volta, vista la ripetizione del reato, il ragazzo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

