Pula, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: stangata per un imprenditore

L'uomo, amministratore di un'attività di ristorazione, ha ricevuto multe per un valore complessivo di oltre 6mila euro

Un’ispezione svolta a Pula da parte dei Carabinieri del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro ha portato alla sanzione di un 57enne, amministratore di un’attività di ristorazione.

Secondo quanto riferito, l’uomo è ritenuto responsabile di una serie di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Diverse le questioni contestate: l’omessa sottoposizione dei dipendenti a visita medica, la mancata formazione adeguata dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, l’installazione non autorizzata di impianti audiovisivi e la mancata custodia in sede del documento di valutazione dei rischi.

Per questo motivo, i Carabinieri hanno emesso una sanzione amministrativa pari a 2.847,67 euro a cui si aggiungono le ammende per tutte le violazioni commesse, per un totale di 3.662,08 euro

