Monserrato, evade dagli arresti domiciliari: scattano le manette per un 24enne

I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno arrestato ieri sera un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di evasione.
Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari mentre si trovava fuori dalla sua abitazione, violando così le restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.
Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà stamattina.
