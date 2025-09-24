Province Oristano La Febbre del Nilo non si placa, due nuovi casi: sale a...

La Febbre del Nilo non si placa, due nuovi casi: sale a 33 il bilancio complessivo

Si tratta di due anziani, residenti rispettivamente a Cabras e Bauladu, entrambi ricoverati all'ospedale San Martino di Oristano

Altri due casi di positività al virus del Nilo Occidentale (West Nile virus) sono stati accertati dal dipartimento di Sanità e Prevenzione della ASL 5 di Oristano.

Si tratta di due anziani, residenti rispettivamente a Cabras e Bauladu, entrambi ricoverati all’ospedale San Martino di Oristano. Con questi nuovi contagi, il bilancio totale dei casi umani nella provincia oristanese dall’inizio del 2025 sale a 33, con due decessi registrati.

Le autorità sanitarie hanno già avviato l’indagine epidemiologica e hanno delimitato le aree di residenza dei due pazienti per consentire la disinfestazione entro un raggio di 200 metri dalle rispettive abitazioni.

