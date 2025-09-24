Province Sassari Fiamme a Olbia, incendio in un negozio di fiori davanti al cimitero

Fiamme a Olbia, incendio in un negozio di fiori davanti al cimitero

I Carabinieri del reparto territoriale, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti per domare le fiamme che avevano interessato la struttura

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

Un incendio è scoppiato nella notte a Olbia, coinvolgendo un chiosco di fiori situato in via Roma, di fronte al cimitero cittadino.

I Carabinieri del reparto territoriale, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti per domare le fiamme che avevano interessato la struttura adibita a rivendita di fiori e un rimorchio cabinato parcheggiato nelle vicinanze dell’ingresso del camposanto.

Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause che hanno innescato il rogo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE