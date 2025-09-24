Fiamme a Olbia, incendio in un negozio di fiori davanti al cimitero

I Carabinieri del reparto territoriale, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti per domare le fiamme che avevano interessato la struttura

Un incendio è scoppiato nella notte a Olbia, coinvolgendo un chiosco di fiori situato in via Roma, di fronte al cimitero cittadino.

I Carabinieri del reparto territoriale, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti per domare le fiamme che avevano interessato la struttura adibita a rivendita di fiori e un rimorchio cabinato parcheggiato nelle vicinanze dell’ingresso del camposanto.

Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause che hanno innescato il rogo.

