Scontro frontale sulla ss125 tra Olbia e Arzachena: 7 feriti

Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Statale 125, nel tratto che collega Olbia ad Arzachena. Intorno alle 16.30 3 veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro frontale, che ha provocato 7 feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, impegnati a lungo nelle operazioni di soccorso per estrarre alcune persone rimaste intrappolate nelle lamiere. I feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati negli ospedali di Olbia, Tempio e Nuoro; per uno di loro si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

La statale è rimasta chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi, eseguiti dalla Polizia Stradale. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione.

