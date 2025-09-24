Arborea, incendio nelle scuderie dell’Horse Country: morti 8 cavalli e un cane

Pomeriggio drammatico all’Horse Country Resort di Arborea. Un incendio divampato intorno alle 16 ha devastato parte delle scuderie, provocando la morte di 8 cavalli, tra cui un puledro, e un cane.

L’intervento dei Vigili del fuoco di Oristano è stato immediato e ha permesso di circoscrivere le fiamme, impedendo che si propagassero al resto del complesso. Grazie alle operazioni di soccorso, una ventina di cavalli sono stati messi in salvo, ma i danni restano ingenti.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire le cause del rogo.

