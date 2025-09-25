Oristano, fuggiti da casa a seguito di un incendio: due cani salvati

Grazie al tempestivo intervento dell'Arma, la fuga dei due cani ha avuto un lieto fine e sono stati prontamente riconsegnati al legittimo proprietario

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Oristano hanno compiuto un provvidenziale intervento ieri mattina, mettendo in salvo un Pastore Tedesco e un Bullmastiff che vagavano disorientati sulla strada provinciale 1, che collega Oristano a Torre Grande.

Numerose segnalazioni erano giunte alla centrale operativa da parte di automobilisti allarmati dalla presenza dei due cani di grossa taglia lungo la carreggiata, con il serio rischio di provocare incidenti.

Giunti sul posto, i militari hanno agito con prontezza: hanno interrotto temporaneamente la circolazione su entrambe le direzioni di marcia e si sono avvicinati con cautela agli animali, riuscendo a recuperarli.

I cani, fortunatamente provvisti di microchip, sono stati identificati. Il servizio veterinario dell’ASL di Oristano è così risalito al proprietario, un uomo residente a Cabras. L’uomo ha spiegato di aver dovuto liberare gli animali la sera precedente, aprendo il cancello della proprietà per permettere loro di mettersi in salvo da un incendio che aveva interessato l’area. Grazie al tempestivo intervento dell’Arma, la fuga dei due cani ha avuto un lieto fine e sono stati prontamente riconsegnati al legittimo proprietario.

