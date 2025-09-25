Premio Ussi per Alessia Orro: è la massima espressione dello sport sardo

La nuova avventura di Alessia Orro con il Fenerbahce è pronta a cominciare ufficialmente. Dopo aver raggiunto le compagne per i primi allenamenti, ora è tornata in Sardegna ma con tutta la squadra.
Nei prossimi giorni, infatti, si terrà la Sardegna Volleyball Challenge a Oristano, che vedrà coinvolta anche la formazione turca.
Intanto, proprio in vista dell’atteso torneo, l’Ussi ha voluto celebrare Alessia Orro come la massima espressione dello sport sardo nel mondo, consegnandole la statuina “Barrosedda“, premio Ussi 2025.
Un nuovo riconoscimento dunque per la palleggiatrice dopo il trionfo ai mondiali e il titolo di miglior giocatrice della rassegna iridata.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it