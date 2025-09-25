Notizie Cagliari Cagliari, riunione in Prefettura: attenzione massima al controllo del territorio

"È un periodo complicato anche sul fronte internazionale ma ciò non impedisce di alzare sempre l’asticella sul tema della sicurezza" ha affermato il Questore Lavezzaro

Il contesto che si sta vivendo a livello internazionale continua, inevitabilmente, ad avere riflessi su quello interno. Così ieri a Cagliari si è tenuta una riunione in Prefettura con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine per la sicurezza in città.

Al centro delle discussioni sono finite le manifestazioni di piazza per le quali è stato garantito l’impegno costante per il mantenimento dell’ordine nel capoluogo e non solo.

Successivamente, ci si è focalizzati sull’episodio avvenuto lo scorso 1 settembre lungo la statale 387, ovvero il tentato assalto a un camion portavalori che ha seminato il panico tra gli automobilisti.

A tal riguardo il Questore ha disposto l’intensificazione dei servizi di prevenzione e vigilanza lungo i percorsi abitualmente utilizzati dai mezzi di trasporto valori, nonché presso le sedi degli istituti di vigilanza in cui sono custodite le somme destinate al rifornimento degli istituti di credito e degli uffici postali, in particolare nei periodi in cui avviene la maggiore movimentazione, ossia il fine mese e i primi giorni del mese successivo.

“L’obiettivo condiviso – sostiene il Questore Rosanna Lavezzaro – è quello di coniugare sicurezza e libertà, rafforzando la prevenzione e il controllo del territorio per garantire ai cittadini e agli operatori economici l’esercizio dei diritti sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione”.

“È un periodo complicato anche sul fronte internazionale – ha proseguito – Probabilmente uno dei peggiori dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma ciò non impedisce di alzare sempre l’asticella sul tema della sicurezza, nella piena consapevolezza che tutto è sempre perfettibile. L’impegno e gli sforzi delle Forze dell’Ordine non mancheranno”.

