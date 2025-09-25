Ponte “La Scafa”, dal 29 al via le indagini strutturali: carreggiata ridotta

A partire da lunedì 29 settembre l’Anas avvierà delle indagini sulla struttura del ponte ‘La Scafa’ per valutarne lo stato. Per questo motivo, verrà istituito il restringimento della carreggiata verso Cagliari fino al 20 ottobre.

Verranno svolto delle prove di laboratorio e indagini strutturali lungo il tratto interessato dalle limitazioni, tra il km 0,500 e il km 2,400 circa. Gli esami saranno eseguiti attraverso l’utilizzo della piattaforma by bridge, un ripiano aereo che permette di effettuare le lavorazioni in sicurezza.

Le indagini, propedeutiche ad una valutazione più approfondita del ponte, inoltre saranno facilitate dai modelli digitali 3D dell’opera acquisite in precedenza mediante uno studio apposito. Le informazioni ricavate consentiranno un più efficace intervento di manutenzione del ponte.

