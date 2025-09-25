Sardegna, annunciate 10 borse di studio per studenti di Gaza

Una decisione adottata dalla Regione e in accordo con i due atenei dell'Isola

Dieci studenti che risiedono nella striscia di Gaza potranno studiare in Sardegna. Sono state messe a disposizione 10 borse di studio universitarie destinate a loro dal valore di 12mila euro.

Questo è quanto è stato previsto dalla Regione attraverso una delibera adottata: “In questo modo – ha affermato l’assessora Ilaria Portas – offriamo loro la possibilità di avviare o completare la formazione appoggiandosi agli Atenei isolani”.

Gli studenti sono stati individuati attraverso il “Progetto umanitario educativo congiunto” che consente di semplificare le procedure per il rilascio dei visti.

