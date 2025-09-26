Sud Sardegna, evasione fiscale milionaria: ristoratore in grossi guai

Aveva omesso di dichiarare ricavi di quasi un milione e mezzo di euro e a questo si sono poi aggiunti degli illeciti nell'assunzione di circa 80 lavoratori

È stato definito come “evasore totale” dalla Guardia di Finanza di Muravera, che attraverso un’operazione di controllo ha scovato un ristoratore del Sud Sardegna che aveva omesso di dichiarare ricavi che andavano vicini a un milione e mezzo di euro.

All’appello mancava perciò il pagamento dell’Iva per un totale di alcune centinaia di migliaia di euro.

Nel corso delle indagini sono emersi anche degli illeciti nell’assunzione di forza lavoro. Secondo quanto riferito, negli ultimi 5 anni la società, una srl, ha impiegato circa 80 lavoratori che erano però formalmente stati assunti da un’altra cooperativa.

Per entrambe è così scattata una multa salatissima fino a 60mila euro.

