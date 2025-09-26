Sanluri, sorpreso a rubare sacchi di concime: anziano tenta la fuga in bici

Il breve inseguimento si è concluso a poche pedalate di distanza, proprio davanti all'abitazione del 68enne che è stato denunciato

Si è risolto il singolare mistero che da settimane tormentava una ferramenta di Sanluri: la sparizione sistematica di sacchi di fertilizzante. Il responsabile si è rivelato essere un pensionato 68enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il titolare del negozio aveva sporto denuncia, esasperato dalla contabilità: ben 24 sacchi erano svaniti nel corso del mese di settembre, come se ci fosse un orto segreto da concimare con ossessiva regolarità.

I Carabinieri della Stazione locale hanno quindi pianificato un servizio di appostamento. Il ladro seriale si è presentato puntuale, fedele alle sue abitudini, per prelevare altri due sacchi dal deposito del negozio. Sorpreso in flagrante dai militari, il pensionato ha tentato il tutto per tutto: è montato sulla sua bicicletta e ha iniziato una rocambolesca fuga, ignorando l’ordine di fermarsi e rischiando persino di investire gli operanti.

Il breve inseguimento si è concluso a poche pedalate di distanza, proprio davanti all’abitazione del 68enne. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare altri tre sacchi rubati, confermando l’identità del “giardiniere” seriale.

