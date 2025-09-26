Tragedia a Terralba, la vittima è un ciclista trovato senza vita a bordo strada

L'uomo, un 50enne, sarebbe stato travolto da un'automobile pirata che non si sarebbe fermata prestare a soccorso al ciclista

Il cadavere di un ciclista di cinquant’anni è stato rinvenuto in un canale lungo la Strada Provinciale 92, nel territorio di Terralba, in provincia di Oristano.

L’uomo sarebbe stato travolto da un veicolo pirata che non si è fermato a prestare soccorso. Al momento, l’orario esatto in cui è avvenuto l’incidente mortale non è noto.

L’allarme è stato lanciato da una persona che transitava nella zona. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica della tragedia e per avviare le indagini volte a identificare il conducente fuggito.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it