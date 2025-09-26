Ranucci in Sardegna, estasiato dai prodotti enogastronomici di Masainas

Ranucci è stato ospite in un'azienda agricola, con agriturismo, dove ha potuto assaggiare la fregula e le fettuccine fatte in loco

Sigfrido Ranucci, noto giornalista, autore e conduttore televisivo italiano, ed è una delle figure più importanti del giornalismo d’inchiesta italiano. Ranucci in queste ore è stato presente in Sardegna, più precisamente a Masainas, luogo in cui è rimasto estasiato dai prodotti enogastronomici.

Ranucci è stato ospite di una azienda agricola, con agriturismo, in cui ha potuto conoscere Nerina.

La donna, ultrasettantenne che passa la sua vita, dalla mattina alla sera, a fare pane in un forno di 250 anni, ha mostrato la lavorazione e fatto assaggiare a Ranucci la fregula e le fettuccine fatte con il grano coltivato dall’azienda; Il noto giornalista ha dichiarato che sono stati i prodotti più buoni che abbia mai assaggiato.

