Cinzia Pinna, migliaia di persone a Castelsardo per la fiaccolata in suo ricordo

Le strade di Castelsardo si sono riempite di luce e commozione per onorare la memoria di Cinzia Pinna, la giovane assassinata dall’imprenditore Emanuele Ragnedda.

Poco dopo le 21, dalla chiesa del Crocifisso ha preso il via una fiaccolata silenziosa. L’evento ha visto la sentita partecipazione della famiglia della vittima, che è stata avvolta dall’abbraccio solidale della comunità e del Sindaco Maria Lucia Tirotto.

All’interno della chiesa, prima che il corteo si muovesse, il parroco, Don Pietro Denicu, ha officiato un momento di preghiera e ha pronunciato parole toccanti sulla tragedia. Il sacerdote ha rimarcato che la violenza di genere non è un dramma privato, ma un dolore collettivo che scuote le coscienze e richiede una profonda riflessione sulla responsabilità individuale.

Mentre le campane suonavano a morto, la processione si è mossa lentamente verso piazza del Novecentenario. Il borgo si è trasformato in un fiume di fiaccole, unito nel silenzio del lutto, ma anche nel fermo proposito di rompere l’indifferenza e gridare simbolicamente “mai più” alla violenza.

