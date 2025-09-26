La Maddalena, colti a camminare sulla spiaggia rosa: 6 turisti sanzionati

Sei turisti di nazionalità polacca sono stati sanzionati per aver violato il divieto assoluto di accesso alla Spiaggia Rosa di Budelli, nell’Arcipelago de La Maddalena.
I sei si trovavano tranquillamente sull’arenile, un’area di altissimo pregio naturalistico e rigorosamente protetta. L’intervento è scattato su segnalazione di un operatore turistico.
La Guardia di Finanza, intervenuta insieme al personale dell’Ente Parco a bordo di un gommone, ha individuato e intercettato i trasgressori.
Dopo aver intimato ai turisti di allontanarsi, i militari hanno rintracciato il catamarano su cui viaggiavano per procedere all’identificazione e comminare una multa di 300 euro ciascuno.
