Cagliari, ancora controlli in Piazza del Carmine: scattano due allontanamenti

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri nell’area di Piazza del Carmine a Cagliari, inserita nella zona a tutela rinforzata istituita con ordinanza prefettizia dopo le decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La scorsa notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, con il supporto delle stazioni di Cagliari-Sant’Avendrace e Assemini, hanno effettuato una serie di verifiche che hanno coinvolto 28 persone.

Al termine dei controlli è stato disposto l’allontanamento dall’area per due uomini, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine: un 61enne cagliaritano e un 28enne tunisino residente in città. Le risultanze dell’attività sono state trasmesse all’Autorità Amministrativa, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.

