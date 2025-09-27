Gonnosfanadiga, in bici finisce contro il guard-rail: 52enne in codice rosso

L'immediato intervento del personale sanitario del 118 ha richiesto il trasferimento d'urgenza dell'uomo tramite elisoccorso all'Ospedale Brotzu di Cagliari

Un uomo di 52 anni, residente a Padova, è rimasto ferito questa mattina, intorno alle 11:10, in un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 67 in località Terra Maistus.

Mentre stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta, il ciclista ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da stabilire, urtando violentemente contro il guard-rail e precipitando nel fosso sottostante.

L’immediato intervento del personale sanitario del 118 ha richiesto il trasferimento d’urgenza dell’uomo tramite elisoccorso all’Ospedale Brotzu di Cagliari. È stato ricoverato in codice rosso, sebbene fortunatamente non sia in pericolo di vita.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Villacidro sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

