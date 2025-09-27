Cagliari-Inter 0-2, i rossoblù lottano ma cadono: Lautaro ancora bestia nera

Il Cagliari perde 0-2 la sfida dell’Unipol Domus contro l’Inter. I rossoblù soffrono molto nel primo tempo, mentre nella ripresa vanno vicini al pari prima di subire il colpo del ko.

Buona partenza del Cagliari, che però al 9′ si distrae e favorisce il vantaggio nerazzurro. Cross di Bastoni dalla sinistra, Obert perde il duello aereo con Lautaro che di testa è una sentenza per i rossoblù. Il Cagliari fa fatica a salire e l’Inter controlla la gara. Al 44′ piove sul bagnato: lancio lungo per Belotti che prende posizione ma gira male il ginocchio e frana a terra. Interviene lo staff del Cagliari e il gallo è costretto a lasciare il campo.

Nella ripresa il copione non cambia e al 52′ Calhanoglu centra il palo con un gran destro. Nemmeno due minuti dopo è invece Caprile a dire di no a Thuram. Dopo una girandola di cambi per entrambe le squadre è il Cagliari a prendere coraggio e al 72′ centra un palo di testa con Folorunsho sugli sviluppi di un corner. Nel momento migliore del Cagliari però è un’altra distrazione sulla sinistra a condannare i sardi. Questa volta su un cross di Dimarco è Idrissi a perdersi Pio Esposito, che segna il primo gol in Serie A proprio davanti al fratello Sebastiano.

