Cagliari-Inter, Pisacane: “Belotti ha sentito un crack, non siamo fiduciosi”

Dopo la sfida contro l’Inter persa 0-2 all’Unipol Domus, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane aggiorna in sala stampa sulle condizioni di Andrea Belotti, uscito per un problema al ginocchio nel primo tempo.

“L’infortunio di Belotti? Speriamo veramente che non sia nulla di grave, aspettiamo gli accertamenti delle prossime ore” ha detto Pisacane. “In questo momento la salute di Andrea viene prima di tutto, ci auguriamo di cuore che l’esito sia diverso da quello temuto. Incrociamo le dita. Ha sentito dolore e un crack, non siamo fiduciosi ma pensiamo positivo fino a quando ci sarà parola definitiva sulle sue condizioni”.

Poi sulla partita. “Sono soddisfatto perché la mia squadra ha dato tutto e questo è quanto di buono dobbiamo prendere ripartendo subito. Avevamo di fronte una squadra fortissima, complimenti a loro perché hanno vinto meritatamente giocando una grande gara. Se non avessero fatto una certa prestazione non so se avrebbero vinto, ci prendiamo lo spirito messo in campo fino all’ultimo e ripartiamo”.

“Non siamo stati bravissimi nell’ultima scelta una volta conquistata palla, specie nel primo tempo, ma dovrei rivedere bene la gara per una analisi approfondita. Nella ripresa abbiamo provato ad alzare il baricentro e mettere in campo un sistema diverso per spingere di più, merito però agli avversari perché sono venuti qui giocando con cattiveria e attenzione ai massimi livelli”.

