Torres-Ascoli 0-1, decide Chakir: per i sassaresi è crisi

Per la squadra di Pazienza è la quarta sconfitta in stagione in sole 7 partite di campionato e il secondo ko consecutivo

Prosegue il momento difficile della Torres, che al Vanni Sanna cede 0-1 contro l’Ascoli nella 7ª giornata di campionato. A decidere l’incontro è stato Chakir, bravo a sfruttare l’occasione che ha regalato i tre punti ai marchigiani con un diagonale secco da posizione defilata.

La squadra di Pazienza non vince dal 23 agosto e incassa così la quarta sconfitta stagionale. Anche stavolta i rossoblù non sono riusciti a rendersi pericolosi, offrendo una prestazione opaca e senza vere occasioni da gol.

“La sconfitta di oggi lascia rabbia a me, ai giocatori, tifosi e la società” ha detto il tecnico Michele Pazienza nel dopo gara. “I ragazzi hanno bisogno, e meritano, un risultato diverso. Dobbiamo uscire da questa situazione cercando di alzare ancora di più il livello di attenzione e prestazione. È mio obbligo e dovere trovare una soluzione”.

