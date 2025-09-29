Riparte Amici 25, alla prima puntata è show di Geppi Cucciari

È ufficialmente iniziata la venticinquesima edizione di Amici, la storica scuola di Maria De Filippi che continua a scoprire e lanciare giovani talenti nel canto e nel ballo. La puntata d’esordio, trasmessa su Canale 5, è stata dedicata alla formazione della nuova classe: assegnati tutti i banchi disponibili agli aspiranti protagonisti della stagione.

Confermati i professori di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la danza, accanto ad Alessandra Celentano ed Emmanuel Lo, torna anche Veronica Peparini. La serata è stata arricchita dalla presenza di numerosi ospiti: Irama, Francesca Fagnani, Stash, Simona Ventura e Giuseppe Giofrè.

A rubare la scena, però, è stata Geppi Cucciari, che con la sua ironia ha conquistato pubblico e studio. “Sono il Deliveroo della gloria”, ha scherzato presentando la scatola con le maglie destinate agli allievi. Poi, rivolgendosi ad Alessandra Celentano, ha affondato con la sua consueta ironia: “Lei è un po’ così, una simpatica canaglia… e scusate per la parola simpatica”.

La comica sarda ha interagito con Maria De Filippi, ribattezzata per l’occasione “Maraja”, a cui ha regalato una paperella: “A te che di papere non ne prendi mai” ha detto l’attrice sarda alla storica conduttrice.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it