Bonarcado, esce di strada con l’auto: giovane sbalzato fuori e travolto dal mezzo

Il giovane, sbalzato fuori dall’abitacolo, è stato travolto dalla sua stessa vettura: trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso

Di
Redazione Cagliaripad
-

Brutto incidente sulla strada provinciale 15 a Bonarcado. Un ragazzo di circa 20 anni ha perso il controllo della propria auto, finita fuori carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato all’esterno del veicolo che, subito dopo, gli è piombato addosso.

Nonostante la dinamica drammatica, il conducente è rimasto cosciente. Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuto l’elisoccorso che lo ha trasferito in codice rosso in ospedale. Presenti anche le pattuglie della Polizia stradale, incaricate dei rilievi per ricostruire con precisione le cause dello schianto.

