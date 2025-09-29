Bonarcado, esce di strada con l’auto: giovane sbalzato fuori e travolto dal mezzo

Brutto incidente sulla strada provinciale 15 a Bonarcado. Un ragazzo di circa 20 anni ha perso il controllo della propria auto, finita fuori carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato all’esterno del veicolo che, subito dopo, gli è piombato addosso.

Nonostante la dinamica drammatica, il conducente è rimasto cosciente. Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuto l’elisoccorso che lo ha trasferito in codice rosso in ospedale. Presenti anche le pattuglie della Polizia stradale, incaricate dei rilievi per ricostruire con precisione le cause dello schianto.

