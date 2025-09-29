La dea bendata pone la mano su Teti: vinti 30mila euro al 10eLotto

Grande gioia in Sardegna grazie all’ultima estrazione del 10eLotto. La fortuna ha baciato il piccolo comune di Teti, in provincia di Nuoro, dove è stata realizzata una vincita significativa.
Un fortunato giocatore ha centrato un “5 Oro” aggiudicandosi un premio di 30.000 euro. La giocata vincente è stata convalidata in via Emilio Lussu.
L’ultimo concorso del 10eLotto è stato particolarmente generoso in tutta Italia, distribuendo premi per un valore complessivo superiore a 11,7 milioni di euro. Dall’inizio dell’anno, la somma totale delle vincite erogate dal gioco ha raggiunto i 2,91 miliardi di euro.
