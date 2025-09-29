Cagliari, visita del Generale Rizzo al Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Generale ha espresso vivo compiacimento per l’impegno, la dedizione e i risultati conseguiti dal Comando Provinciale

Il Generale di Brigata Francesco Rizzo ha fatto visita questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari e ha rivolto il proprio saluto ai militari schierati.

Il Generale ha espresso vivo compiacimento per l’impegno, la dedizione e i risultati conseguiti dal Comando Provinciale, sottolineando come la costante vicinanza ai cittadini rappresenti la base dell’azione quotidiana dell’Arma.

Contestualmente, il comandante della Legione ha incontrato i tre ufficiali neo-giunti al Comando Provinciale, i Comandanti delle Compagnie di Villacidro e San Vito, nonchè il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Carbonia, Capitano Matteo Scarpino, giunto oggi al Comando Provinciale di Cagliari per assumere il nuovo incarico proprio nella giornata odierna.

La prima visita del Comandante della Legione al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari ha rappresentato un importante momento di incontro e di rinnovata coesione per tutti i reparti della Provincia.

