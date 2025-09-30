Bosa, violenze sessuali alla figlia minorenne dell’ex moglie: arrestato 41enne

La vittima si era rivolta alla madre, che aveva poi contattato i servizi sociali. Da lì sono partite le indagini

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Bosa e portato in carcere con l’accusa di aver violentato la figlia minorenne dell’ex moglie.

Secondo quanto riferito, la vittima si era rivolta alla madre che ha poi chiamato in causa i servizi sociali. Le violenze subite risalirebbero al periodo tra aprile 2024 e luglio 2025.

Da qui sarebbero partite le indagini che hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere prove importanti che porterebbero ad incastrare l’uomo, che è stato arrestato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it