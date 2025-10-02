Er Faina ci riprova: “Giulini, prendi Balotelli”

L’amicizia tra Damiano Er Faina e Mario Balotelli è nota. Il noto influencer non perde occasione per lanciare sui social il nome dell’ex centravanti della Nazionale in ottica mercato.

Pochi giorni fa Er Faina aveva “proposto” Balotelli al Lecce in piena crisi, mentre ad agosto ci aveva provato con il Cagliari dopo la cessione di Piccoli alla Fiorentina. Ora è di nuovo il club sardo al centro delle preghiere della web star.

“Amici del Cagliari, presidente Giulini, la nostra amicizia ha lunghe radici. Purtroppo è occorso un nfortunio al gallo Belotti a cui auguriamo una pronta guarigione” dice Er Faina in una gag durante una delle sue live. “Ma siamo a tanto così dall’attacco più forte della storia di sto paese: Esposito di qua, Balotelli di là. Giulini, si metta una mano sul cuore e una in tasca”.

E se in città c’è qualcuno che giura di aver visto Super Mario già in giro pronto a incontrare la dirigenza, la realtà dei fatti è però molto lontana da un approdo del 35enne in rossoblù. Il Cagliari è pronto ad andare avanti con Borrelli e Kilicsoy nel ruolo di prima punta almeno fino a gennaio. In particolare, l’italiano si è distinto per affidabilità e intesa con mister Pisacane, deciso a puntarci ancora.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it