Andrea Carboni segna il suo primo gol stagionale: dedica speciale

Serata da ricordare per Andrea Carboni, che allo stadio Castellani ha firmato il suo primo gol in Serie B con la maglia del Monza. Il difensore classe 2001, alla sua prima da titolare in questa stagione, ha sbloccato il big match contro l’Empoli, poi chiuso sull’1-1.

La rete è arrivata nel primo tempo con un preciso colpo di testa su assist di Keita Baldé, compagno di squadra e anche lui ex rossoblù. Per Carboni l’emozione è stata doppia: l’esultanza, con il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca, è stata infatti dedicata alla moglie Sara, in dolce attesa.

Un gesto che ha reso ancora più significativo il primo sigillo della stagione per il giovane difensore sardo, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e oggi protagonista con la maglia biancorossa.

