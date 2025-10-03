Sorprendente ritrovamento a Loiri Porto San Paolo: recuperata rara anfora romana

A trovarla è stato un sub. Probabilmente veniva utilizzata per il trasporto del garum, un condimento per le pietanze spesso usato in epoca romana

Un ritrovamento sorprendente è avvenuto quest’oggi nelle acque di Loiri Porto San Paolo: è stata rinvenuta un’anfora di epoca romana di tipo Almagro 51/c.

Secondo quando riferito dagli studiosi, l’anfora dovrebbe essere originaria della penisola iberica e risalente ad un periodo tra il II e il V secolo dopo Cristo.

Probabilmente veniva utilizzata per il trasporto del garum, una salsa di pesce usata spesso come condimento in epoca romana. Si tratta di un reperto decisamente non comune nell’Isola, dove ne sono stati censiti solo pochi esemplari

Il ritrovamento è stato gestito dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, in accordo con i militari del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari.

A curarne la preservazione sarà il Centro Operativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro.

