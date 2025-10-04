Doppio blitz antidroga: arresti e sequestri tra Cep, Selargius e Decimomannu

Operazione dei Falchi della Polizia di Stato: scoperti depositi di cocaina, hashish e marijuana tra Cep, Selargius e Decimomannu

Colpo doppio della Polizia di Stato di Cagliari, che nel corso di due distinte operazioni condotte dalla Squadra Mobile – sezione “Falchi” – ha arrestato 3 persone per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato oltre 2 chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana, insieme a quasi 16mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il primo intervento è scattato dopo giorni di pedinamenti nei confronti di un giovane cagliaritano del quartiere Cep, già noto agli investigatori come punto di riferimento dello smercio di stupefacenti. Gli agenti hanno atteso il momento giusto per intervenire, seguendolo fino a Monserrato, dove è stato fermato e trovato in possesso di 25 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al rinvenimento di altro stupefacente e di circa 8mila euro in contanti. Ma il colpo più grosso è arrivato nel garage di Selargius, indicato dallo stesso arrestato. Qui i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio deposito della droga, con 9 panetti di hashish, marijuana e ulteriore cocaina, per un totale di circa 2 chili di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nel secondo blitz, a Decimomannu, gli investigatori hanno perquisito un’abitazione dove hanno arrestato 2 persone trovate in possesso di 100 grammi di marijuana e 8.000 euro in contanti. I due sono stati sottoposti a giudizio per direttissima, conclusosi con una misura cautelare di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

