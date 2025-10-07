Quartu, viola ripetutamente l’obbligo di dimora: arrestato 19enne

Un 19enne di Quartu, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato dai Carabinieri questo pomeriggio per aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte con la misura originaria.
Secondo quanto riferito, infatti, era già stata inflitta al ragazzo la misura di obbligo di dimora che è stata sostituita dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
In diverse occasioni, infatti, il giovane era stato trovato al di fuori della propria dimora in orari non consentiti, in aperta violazione delle limitazioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il 19enne è stato poi accompagnato presso la propria abitazione.
