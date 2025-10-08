Pimentel, droga e pistola con matricola abrasa: 21enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Samatzai hanno arrestato questa notte un 21enne operaio di Pimentel. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni.

Il controllo è scattato dopo che i militari hanno notato il giovane a bordo della propria auto in atteggiamento sospetto e particolarmente nervoso. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, un coltello a serramanico e una somma di denaro contante.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 15 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 120 grammi, tre dosi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e diversi coltelli con tracce di droga.

All’interno di un borsello, inoltre, trovata una pistola a salve con matricola abrasa e priva del tappo rosso, insieme a una cartuccia compatibile e due proiettili calibro 9×21 detenuti illegalmente. Tutto il materiale è stato sequestrato. Sulla pistola saranno eseguiti accertamenti tecnici per verificare se le modifiche l’abbiano resa in grado di sparare.

Informata l’Autorità Giudiziaria di Cagliari, il 21enne è finito agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida è prevista per la mattinata odierna.

