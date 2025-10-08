Dal Nord Sardegna a Mondovì: finto prete ci ricasca e si spaccia per vescovo

Un uomo di 59enne è finito a processo per essersi spacciato vescovo di una supposta chiesa "anglocattolica". In passato aveva celebrato messe e praticato esorcismi in Sardegna senza alcuna ordinazione

Nel 2001 un uomo era stato condannato dal tribunale di Tempio per aver celebrato messe e praticato esorcismi nel Nord Sardegna senza avere alcuna ordinazione. Più di recente, questa stessa persona ora 59enne ci è ricascata e si è spacciata per un vescovo a Mondovì.

Per questo motivo, l’uomo è finito a processo con l’accusa di sostituzione di persona. I fatti risalgono a quattro anni fa, ma il processo è entrato nel vivo ieri 7 ottobre, e a ricostruire quanto accaduto è stato il vero vescovo di Mondovì.

Secondo quanto riferito, l’uomo si era presentato insieme a un complice come ministro di una supposta chiesa anglocattolica che si riuniva prevalentemente online e si era offerto di celebrare le funzioni. I due erano stati subito smascherati e il vero vescovo aveva deciso di sporgere denuncia per evitare che si potessero approfittare degli anziani.

Nel mirino della giustizia però resta solo il 59enne, visto che il complice è ormai deceduto, ma era già stato condannato in primo grado. Si resta dunque in attesa degli sviluppi del processo, la cui prossima udienza si terrà il 16 gennaio.

