Serie di furti a Elmas, Assemini e Monserrato: è caccia ai malviventi

La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da una serie di eventi criminali nella provincia di Cagliari, dove i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire per quattro distinti episodi di furto che hanno colpito esercizi commerciali nei comuni di Elmas, Assemini e Monserrato.

Il primo colpo è stato messo a segno a Elmas: ignoti malfattori hanno forzato la porta di una pasticceria lungo la via Sulcitana, riuscendo a impossessarsi del registratore di cassa che conteneva all’incirca 700 euro. Un episodio molto simile ha avuto luogo ad Assemini poco dopo, dove una seconda pasticceria è stata presa di mira da un gruppo di tre individui con il volto coperto. Anche in questo caso, i ladri hanno scassinato l’ingresso e hanno rubato la cassa, contenente circa 2.000 euro in contanti.

Successivamente, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono stati allertati per intervenire a Monserrato, dove si sono verificati due ulteriori furti ai danni di altrettante tabaccherie, situate a breve distanza l’una dall’altra. In entrambe le occasioni, tre persone travisate hanno divelto la serranda d’ingresso e hanno sottratto rapidamente una macchinetta cambiamonete, per poi fuggire.

Data la somiglianza nelle modalità esecutive, la vicinanza temporale tra gli eventi e la descrizione fornita dei malviventi, gli investigatori ritengono plausibile che i quattro furti siano stati commessi dallo stesso gruppo criminale. Le Compagnie dei Carabinieri di Cagliari e Quartu Sant’Elena, coordinate dal Comando Provinciale di Cagliari, stanno conducendo indagini serrate per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

