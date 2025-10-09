Ex ospedale Marino, via libera alla riqualificazione: diventerà struttura ricettiva

È arrivato il via libera definitivo al progetto di riqualificazione dell’ex ospedale Marino di Cagliari. A renderlo noto è stata la Regione che ha comunicato la conclusione del processo di valutazione ambientale.

Come riferito, l’ospedale sarà trasformato in un albergo a 5 stelle per un progetto dal valore complessivo di 12 milioni di euro. L’obiettivo è recuperare e valorizzare l’edificio e i corpi annessi, stabilizzando anche l’ambiente circostante, dalle dune alla piantumazione.

“Dopo decenni di attesa – ha affermato l’assessora Rosanna Laconi – si chiude finalmente un lungo percorso amministrativo che permetterà di restituire al Poetto un luogo simbolo della città. Non è solo un progetto di riqualificazione, ma un intervento di rinascita civile e ambientale, capace di riportare vita, bellezza e dignità a un luogo dove per troppo tempo hanno prevalso degrado e abbandono”.

