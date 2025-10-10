Oristano, ancora un nuovo caso di Febbre del Nilo: è il 39esimo

Si tratta di un ultrasettantenne che è stato visitato al Pronto Soccorso del San Martino. La Asl invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e prudenza

“Non bisogna fare allarmismo” ha affermato ieri l’assessore Bartolazzi, ma si deve lavorare sulla prevenzione dei contagi di Febbre del Nilo. Dopo la morte di un uomo che era stato ricoverato a Cagliari, la quarta vittima nel complesso, oggi è stato riscontrato un nuovo caso di positività nella zona di Oristano.

A darne comunicazione è stata la Asl e si tratta di un uomo ultrasettantenne che è stato visitato al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino. Le sue condizioni però fortunatamente non erano gravi e dunque è stato dimesso con la terapia farmacologica domiciliare.

Intanto, la stessa Asl ha già avviato l’indagine epidemiologica e la circoscrizione dell’area di residenza del soggetto contagiato e invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione.

