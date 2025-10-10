Curioso caso nel meteo catalano, presente anche Alghero: scoppia la polemica

Il caso è addirittura giunto al parlamento spagnolo in cui è stata presentata un'interrogazione da parte di un partito di opposizione

Un curioso caso ha suscitato non poche polemiche durante la trasmissione televisiva del meteo catalano, in Spagna. Tra le varie province della Catalogna è spuntata anche la città sarda di Alghero.

Il fatto ha scatenato una “bufera” in Spagna contro l’emittente televisiva che ha aggiunto Alghero alle città catalane, ricevendo diverse critiche sopratutto dalla Castiglia e altre province spagnole che hanno visto questo fatto come un gesto di indipendenza.

Il caso è addirittura giunto al parlamento spagnolo in cui è stata presentata un’interrogazione da parte di un partito politico di opposizione al governo.

