Nuoro in lutto, addio all’ex consigliere comunale Fabrizio Satta

La politica e il mondo associativo di Nuoro sono in lutto per la scomparsa di Fabrizio Satta, venuto a mancare ieri notte all’età di 50 anni dopo una lunga malattia.

Figura nota per il suo impegno civico, Satta aveva iniziato la sua attività fin da giovane all’interno delle associazioni cattoliche e successivamente nelle ACLI. La sua passione per la comunità lo aveva portato alla vita politica attiva.

Era stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 2010 tra le fila del Partito Democratico. Dopo un periodo fuori dall’aula, era tornato a ricoprire la carica nel 2019, subentrando come primo dei non eletti. La sua scomparsa lascia un vuoto tra quanti ne hanno apprezzato l’impegno costante e la dedizione alla città.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it