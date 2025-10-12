Alghero, va a sbattere in moto per evitare un ciclista: è grave

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari un motociclista di Alghero rimasto vittima di un incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, sulla strada per Valverde.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che viaggiava con un passeggero a bordo, si sarebbe trovato improvvisamente di fronte un ciclista su una bici elettrica. Per evitarlo, avrebbe sterzato bruscamente, finendo contro un muro lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, vista la gravità delle ferite, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Sassari. Presenti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Alghero, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Fortunatamente senza conseguenze il ciclista e il passeggero della moto.

